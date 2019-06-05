Жительница Новочеркасска едва не сожгла квартиру, забыв про мясо на плите



Фото: Udmpravda.ru

Вечером 6 июня в пожарную часть Новочеркасска поступил вызов от жильцов дома по улице Троицкой. Местные жители сообщили, что из окна квартиры на третьем этаже валит дым, а в подъезде сильно пахнет гарью.



На место пожарные расчёты. Спасатели постучали в дверь квартиры, откуда шёл дым, но долгое время никто не открывал. Пожарные уже собрались ломать дверь, когда хозяйка, наконец, открыла. Сотрудники МЧС вошли внутрь и нашли источник дыма – на плите в кухне подгорало мясо.



Как выяснилось, женщина поставила сковороду на огонь и ушла в дальнюю комнату, где вскоре заснула, пишет DonDay Новочеркасск. Спасатели выключили плиту и залили сковороду водой.



По словам соседей, хозяйка квартиры на третьем этаже уже не в первый раз становится причиной беспокойства всего дома. Пожарные приезжали по этому адресу и раньше.