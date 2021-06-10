В ростовской больнице ФСИН заключенного нашли повешенным. Трагедия произошла 12 июня в медучреждении на улице Тоннельной.Как сообщает портал DonDay.ru, бездыханное тело 32-летнего мужчины было найдено в одной из палат психоневрологического отделения.Погибший был осужден за кражу, мошенничество и хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.Тело было найдено возле окна. Сотрудники учреждения сразу же вызвали врача, но было уже поздно. Он констатировал смерть мужчины. Предварительная причина гибели - механическая асфиксия.