Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области в колонии нашли повешенным заключенного

В Ростовской области в колонии нашли повешенным заключенного
В Новочеркасске нашли повешенным 29-летнего заключённого. Тело парня обнаружили в одной из камер исправительной колонии строгого режима вечером 29 сентября.

Как рассказал источник DonDay.ru, сотрудники режимного учреждения зашли в помещение отряда и заметили труп осуждённого. Рядом с телом на простыне лежало письмо для девушки Юли. На место вызвали «скорую».

На месте происшествия медицинские работники зафиксировали смерть молодого человека. По предварительным данным, он умер от механической асфиксии.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.