В Ростовской области в колонии нашли повешенным заключенного
В Новочеркасске нашли повешенным 29-летнего заключённого. Тело парня обнаружили в одной из камер исправительной колонии строгого режима вечером 29 сентября.
Как рассказал источник DonDay.ru, сотрудники режимного учреждения зашли в помещение отряда и заметили труп осуждённого. Рядом с телом на простыне лежало письмо для девушки Юли. На место вызвали «скорую».
На месте происшествия медицинские работники зафиксировали смерть молодого человека. По предварительным данным, он умер от механической асфиксии.