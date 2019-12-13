В Ростове мужчина, обвиняемый в терроризме, получил 18 лет тюрьмы



В Ростове-на-Дону мужчина получил 18 лет колонии за участие в террористической деятельности. Приговор выенс Южный окружной военный суд.



Айвар С. с 2015 по 2018 года был членом запрещённой в России террористической организации «Исламское государство». Находясь в Карачаево-Черкессии и Ставропольском крае, он через интернет общался с двумя представителями незаконной группировки. Он получил от них деньги, чтобы поехать в Сирию и вступить в ряды организации. В августе 2015-го он купил билеты на самолёт до Стамбула, но опоздал на него. Не попав в Сирию, он решил подготовить нападение на представителей власти на территории России.



Затем, в 2016 и 2017 годах, Айвар собирал деньги на нужды организации. В этот же период мужчина собирал информацию об оружии, взрывчатке, ядовитых веществах, обучался обращению с ними, а также проходил боевую и тактическую подготовку.



Полицейские поймали его только в мае 2018-го, когда он доставал из тайника автомат и гранаты. Приговор Южного окружного военного суда ему назначили 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.