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В Ростове затопило Соборный переулок

В Ростове затопило Соборный переулок

В Ростове-на-Дону из-за дождей затопило Соборный переулок. Ливневая канализация не справляется с большим количеством дождевой воды.

По всей области на выходных начали идти дожди и Донская столица не стала исключением. Из-за большого количества осадков вода не сходит через установленные ливневки, а остается на поверхности, подтапливая проезжую часть. Если вода продолжит прибавляться, то автомобилисты рискуют получить гидроудар двигателя.

От скопившейся дождевой воды страдают и пешеходы. Водители проезжают по дороге на скорости и обрызгивают, проходящих людей.

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