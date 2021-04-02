В Ростове затопило Соборный переулок

В Ростове-на-Дону из-за дождей затопило Соборный переулок. Ливневая канализация не справляется с большим количеством дождевой воды.По всей области на выходных начали идти дожди и Донская столица не стала исключением. Из-за большого количества осадков вода не сходит через установленные ливневки, а остается на поверхности, подтапливая проезжую часть. Если вода продолжит прибавляться, то автомобилисты рискуют получить гидроудар двигателя.От скопившейся дождевой воды страдают и пешеходы. Водители проезжают по дороге на скорости и обрызгивают, проходящих людей.