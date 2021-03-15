Переулок Соборный в Ростове затопило из-за коммунальной аварии

Центр донской столицы продолжает утопать в воде из-за коммунальных аварий. Очередной порыв произошел днем 17 марта в переулке Соборном.Трубу прорвало в районе пересечения Соборного и улицы Тургеневской. Потоки воды стали стекать по переулку до улицы Береговой, создавая автомобилистам и пешеходам неудобства.Когда будет устранена авария, неизвестно. За несколько часов после возникновения порыва бригада рабочих так и не приехала.Стоит отметить, что коммунальные аварии в старом Ростове происходят с завидной частотой. Из-за ветхой системы старые трубы не выдерживают напора, в результате чего улицы и переулки затапливает водой.