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Переулок Соборный в Ростове затопило из-за коммунальной аварии

Переулок Соборный в Ростове затопило из-за коммунальной аварии
Центр донской столицы продолжает утопать в воде из-за коммунальных аварий. Очередной порыв произошел днем 17 марта в переулке Соборном.

Трубу прорвало в районе пересечения Соборного и улицы Тургеневской. Потоки воды стали стекать по переулку до улицы Береговой, создавая автомобилистам и пешеходам неудобства.

Когда будет устранена авария, неизвестно. За несколько часов после возникновения порыва бригада рабочих так и не приехала.

Стоит отметить, что коммунальные аварии в старом Ростове происходят с завидной частотой. Из-за ветхой системы старые трубы не выдерживают напора, в результате чего улицы и переулки затапливает водой.

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