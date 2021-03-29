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В Ростове за сутки сгорели две иномарки

В Ростове за сутки сгорели две иномарки
В Ростове-на-Дону за сутки сгорели два иномарки. Пожары произошли 30 марта в Октябрьском и Железнодорожном районах города.

Около 21.00 на улице Шеболдаева загорелся «Рено Логан». Автомобиль выгорел практически дотла. Для того, чтобы потушить транспортное средство потребовалось 10 спасателей и две единицы техники.

В этот же день примерно в 5.00 на улице Платова сгорел «Опель Астра». Причина пожара пока не известна. Возможно, автомобиль загорелся из-за замыкания электропроводки или же его подожгли. К счастью, обошлось без жертв.

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