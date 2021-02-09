В Ростове за сутки сгорели два автомобиля

В Ростове-на-Дону за последние сутки сгорели два автомобиля. Происшествия случились 10 февраля.Около 18.00 на Таганрогской произошло возгорание КамАЗа. Грузовик выгорел практически дотла. Для того чтобы потушить спецтехнику, потребовалась помощь одного пожарного расчета.В тот же день около 4.00 на проспекте Ленина загорелся «ВАЗ-2107». Автомобиль также полностью сгорел. На пожар выезжали девять спасателей и две единицы техники.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, в результате ЧП никто не пострадал.