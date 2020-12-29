За сутки в Ростовской области сгорели три авто

В Ростовской области за сутки сгорели три автомобиля. Пожары случились в Ростове-на-Дону, Гуково и хуторе Персиановском 30 декабря.Первым около 2:30 ночи загорелся припаркованный на улице Летописной в СТ «Красный садовод» (Ростов) «Форд». Когда проснувшийся от сработавшей сигнализации хозяин вызвал на место пожарных, было уже поздно. Огонь разбушевался так сильно, что иномарку не могли потушить несколько часов. Автомобиль сгорел дотла.Затем около двух часов дня у дома № 34 по улице Щорса в Гуково вспыхнула «ГАЗель», а примерно в три часа – «Мерседес» в хуторе Персиановском Октябрьского района.Сумма ущерба сгоревших авто составила больше миллиона рублей. Причина возгораний пока не известна.