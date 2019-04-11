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В Ростове разыскивают пропавшую 30-летнюю девушку

В Ростове разыскивают пропавшую 30-летнюю девушку
В Ростове пропала без вести 30-летняя местная жительница. О том, где находится Людмила Нуриева ничего неизвестно уже несколько дней.

8 апреля она ушла из своего дома на улице Еременко и не вернулась обратно. О пропаже девушки сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» 13 апреля. Волонтёры распространили ориентировки с приметами пропавшей.

Рост ростовчанки около 165 сантиметров, у неё худощавое телосложение, карие глаза, тёмные крашеные волосы.

В день, когда девушка ушла из дома, на ней были светлые бриджи, тёмная куртка с капюшоном, чёрные кроссовки. С собой у девушки была чёрная сумка.

Поисковики просят всех, кто знает, где находится Людмила Нуриева или видел её, сообщить по телефону 8(800)700-54-52.

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