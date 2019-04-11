В Ростове разыскивают пропавшую 30-летнюю девушку



В Ростове пропала без вести 30-летняя местная жительница. О том, где находится Людмила Нуриева ничего неизвестно уже несколько дней.



8 апреля она ушла из своего дома на улице Еременко и не вернулась обратно. О пропаже девушки сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» 13 апреля. Волонтёры распространили ориентировки с приметами пропавшей.



Рост ростовчанки около 165 сантиметров, у неё худощавое телосложение, карие глаза, тёмные крашеные волосы.



В день, когда девушка ушла из дома, на ней были светлые бриджи, тёмная куртка с капюшоном, чёрные кроссовки. С собой у девушки была чёрная сумка.



Поисковики просят всех, кто знает, где находится Людмила Нуриева или видел её, сообщить по телефону 8(800)700-54-52.