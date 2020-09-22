В Ростове вынесли приговор женщине, ударившей ножом ревнивого мужа

Советский районный суд Ростова вынес приговор женщине, которая заколола кухонным ножом своего сожителя. Аллу Оленченко осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Приговор опубликовали на сайте суда 23 сентября.Согласно материалам дела примерно в шесть часов вечера 30 октября 2019 года потерпевший пришёл домой пьяный и застал сожительницу с другим мужчиной. Он приревновал Аллу и устроил дебош: перевернул стол, начал кричать матом и избивать виновную. После этого подсудимая взяла со стола кухонный нож и ударила оппонента в живот.Суд назначил Алле Оленченко наказание в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, женщина должна выплатить примерно 170 тысяч рублей за медицинскую страховку.Приговор уже вступил в действие.