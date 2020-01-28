В Ростовской области вынесли приговор девушке, ударившей подругу ножом в шею



В Таганроге вынесли приговор местной жительнице, ударившей ножом в шею подругу.



В июле 2019 года между женщинами произошла ссора. Во время конфликта 33-летняя девушка ударила 36-летнюю подругу ножом в шею. В этот момент подозреваемая была пьяна. Пострадавшая не скончалась только по тому, что ей вовремя была оказана медицинская помощь.



В отношении таганроженки было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

- Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.

