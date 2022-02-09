В Ростове вооруженный мужчина ограбил магазин хозтоваров

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В Ростове-на-Дону по подозрению в разбое задержали 32-летнего мужчину. Он ограбил магазин хозтоваров и угрожал продавцу похищенным в этом же магазине ножом. Происшествие случилось днем 7 февраля.Ростовчанин зашел в хозяйственный магазин и долго рассматривал товары. Затем он взял с полки клеевой пистолет и положил его к себе в карман. Туда же он спрятал и кухонный нож. Продавец заметил пропажу и попросил мужчину вернуть товар, на что тот оттолкнул его. Он достал похищенный нож и, угрожая им сотруднику магазина, сбежал.В УМВД по Ростовской области сообщили, что злоумышленника задержали спустя день после случившегося. На него завели уголовное дело по статье о разбое с применением оружия. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.