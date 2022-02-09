В Ростове вооруженный мужчина ограбил магазин хозтоваров
В Ростове-на-Дону по подозрению в разбое задержали 32-летнего мужчину. Он ограбил магазин хозтоваров и угрожал продавцу похищенным в этом же магазине ножом. Происшествие случилось днем 7 февраля.
Ростовчанин зашел в хозяйственный магазин и долго рассматривал товары. Затем он взял с полки клеевой пистолет и положил его к себе в карман. Туда же он спрятал и кухонный нож. Продавец заметил пропажу и попросил мужчину вернуть товар, на что тот оттолкнул его. Он достал похищенный нож и, угрожая им сотруднику магазина, сбежал.
В УМВД по Ростовской области сообщили, что злоумышленника задержали спустя день после случившегося. На него завели уголовное дело по статье о разбое с применением оружия. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.