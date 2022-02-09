Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове вооруженный мужчина ограбил магазин хозтоваров

В Ростове вооруженный мужчина ограбил магазин хозтоваров

В Ростове-на-Дону по подозрению в разбое задержали 32-летнего мужчину. Он ограбил магазин хозтоваров и угрожал продавцу похищенным в этом же магазине ножом. Происшествие случилось днем 7 февраля.

Ростовчанин зашел в хозяйственный магазин и долго рассматривал товары. Затем он взял с полки клеевой пистолет и положил его к себе в карман. Туда же он спрятал и кухонный нож. Продавец заметил пропажу и попросил мужчину вернуть товар, на что тот оттолкнул его. Он достал похищенный нож и, угрожая им сотруднику магазина, сбежал.

В УМВД по Ростовской области сообщили, что злоумышленника задержали спустя день после случившегося. На него завели уголовное дело по статье о разбое с применением оружия. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Фото: newsler.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.