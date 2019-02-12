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В Ростовской области в магазин зашёл мужчина с ножом и угрожал им продавцу

В Ростовской области в магазин зашёл мужчина с ножом и угрожал им продавцу
В Шахтах мужчина с ножом пришёл в продуктовый магазин и угрожал оружием продавцу. Он потребовал деньги и, получив их, скрылся. Налётчика поймали 13 февраля.

В отдел полиции 12 февраля пришёл владелец магазина и рассказал, что туда ночью пришёл мужчина с ножом. Угрожая им продавцу, он забрал 1 500 рублей. Затем злоумышленник убежал.

В течение суток правоохранители вычислили подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Шахт, который ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Украденную сумму он уже успел потратить.

- В настоящее время фигурант задержан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

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