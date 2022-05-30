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В Ростове вооруженный молодой человек пытался ограбить офис микрозаймов

В Ростове вооруженный молодой человек пытался ограбить офис микрозаймов
В Ростове вооруженный молодой человек пытался ограбить офис микрозаймов. Происшествие случилось еще 28 мая, но правоохранителям понадобилось несколько дней, чтобы его задержать.

Парень воспользовался тем, что в помещении никого не было. Он зашел и достал из кармана предмет, похожий на пистолет. Однако сотрудник микрозаймов уже нажал тревожную кнопку, о чем поспешил сказать налетчику. Молодой человек оторопел и не нашел ничего лучше, чем сбежать. Горе-преступника нашли через пару дней. В отношении него завели дело по статье за разбой.

Мало того, что он не смог довести дело до конца, так еще и оказался фигурантом уголовного дела.
Фото: РостовРу
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