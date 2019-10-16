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В Ростовской области вооружённый мужчина ограбил офис микрозаймов

В Ростовской области вооружённый мужчина ограбил офис микрозаймов
Вооружённый мужчина напал на офис микрозаймов в Ростовской области. Происшествие случилось в Батайске 17 октября.

В помещение вошёл неизвестный мужчина. Затем, как рассказал полицейским владелец организации, он достал нож и стал угрожать им сотрудникам. Направляя на них оружие, он требовал, чтобы женщины отдали ему деньги. Работники отдали ему восемь тысяч, после чего налётчик убежал. Директор офиса тут же позвонил правоохранителям и сообщил о произошедшем.

В тот же день злоумышленника удалось задержать. Им оказался 32-летний житель Ростова-на-Дону.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области добавили, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

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