Вооружённый мужчина в Ростове напал на офис микрозаймов



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В Ростове-на-Дону вооружённый мужчина пытался ограбить офис микрозаймов. Происшествие случилось 24 декабря в Пролетарском районе города.



В полицию позвонили сотрудники кредитного учреждения и рассказали о нападении. Неизвестный, закрыв лицо маской, угрожал кассирам травматическим пистолетом и пытался забрать деньги из кассы.



Ориентировку сразу разослали всем постам. В тот же день подозреваемого удалось задержать. Им оказался 32-летний житель Неклиновского района.



- Правоохранители установили, что мужчина причастен к другим аналогичным преступлениям, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



В отношении задержанного возбудили дело по статье «Разбой». В случае, если его вина будет доказана, ему грозит до восьми лет лишения свободы.