На Западном в Ростове 57-летний мужчина попал под колеса иномарки
В донской столице водитель иномарки сбил мужчину. Происшествие случилось поздним вечером 11 ноября на улице Еременко.
По предварительным данным, 51-летний водитель «Рено Логана» ехал в сторону улицы Малиновского. В районе дома № 91 мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте. Шофер не успел вовремя остановиться, и пешеход оказался под колесами автомобиля.
- В результате ДТП 57-летнего мужчину с травмами доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.