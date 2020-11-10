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На Западном в Ростове 57-летний мужчина попал под колеса иномарки

На Западном в Ростове 57-летний мужчина попал под колеса иномарки
В донской столице водитель иномарки сбил мужчину. Происшествие случилось поздним вечером 11 ноября на улице Еременко.

По предварительным данным, 51-летний водитель «Рено Логана» ехал в сторону улицы Малиновского. В районе дома № 91 мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте. Шофер не успел вовремя остановиться, и пешеход оказался под колесами автомобиля.

- В результате ДТП 57-летнего мужчину с травмами доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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