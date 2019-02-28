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В Ростове водитель иномарки протаранил опору ЛЭП

В Ростове водитель иномарки протаранил опору ЛЭП
В Ростове-на-Дону водитель иномарки протаранил опору линии электропередачи. ДТП произошло в переулке Крепостном 4 марта.

По предварительной информации, водитель «БМВ» двигался в районе дома № 25. Мужчина за рулем иномарки не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в опору линии электропередачи. Из-за ДТП бетонный столб оказался сильно поврежден.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что в результате аварии никто не пострадал. Ростовчане сообщили в соцсетях, что из-за повреждений опоры ЛЭП дома на улице Очаковской остались без электричества.

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