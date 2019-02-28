В Ростове водитель иномарки протаранил опору ЛЭП



В Ростове-на-Дону водитель иномарки протаранил опору линии электропередачи. ДТП произошло в переулке Крепостном 4 марта.



По предварительной информации, водитель «БМВ» двигался в районе дома № 25. Мужчина за рулем иномарки не справился с управлением. В результате автомобиль врезался в опору линии электропередачи. Из-за ДТП бетонный столб оказался сильно поврежден.



В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что в результате аварии никто не пострадал. Ростовчане сообщили в соцсетях, что из-за повреждений опоры ЛЭП дома на улице Очаковской остались без электричества.