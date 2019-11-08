Водитель иномарки врезался в опору ЛЭП в Таганроге



Фото: cdn.minval.az

В Таганроге водитель «Хендай Акцент» врезался в опору линии электропередач. ДТП произошло около часа ночи 11 ноября на улице Дзержинского.



По предварительным данным, мужчине не справился с управлением и в районе дома № 133 врезался в столб.

- В результате аварии пострадал водитель иномарки, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – С травмами мужчину доставили в больницу.



В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП идет проверка.