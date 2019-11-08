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Водитель иномарки врезался в опору ЛЭП в Таганроге

Водитель иномарки врезался в опору ЛЭП в Таганроге
Фото: cdn.minval.az
В Таганроге водитель «Хендай Акцент» врезался в опору линии электропередач. ДТП произошло около часа ночи 11 ноября на улице Дзержинского.

По предварительным данным, мужчине не справился с управлением и в районе дома № 133 врезался в столб.
- В результате аварии пострадал водитель иномарки, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – С травмами мужчину доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП идет проверка.

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