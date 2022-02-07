В Ростове водитель «БМВ» пострадала, врезавшись в столб

Фото: Ростов-Главный

В Ростове-на-Дону женщина на «БМВ Х6» врезалась в электрический столб. ДТП произошло 8 февраля около 11:00.По предварительным данным, за рулем дорогой иномарки находилась 41-летняя ростовчанка. В районе переулка Днепровского, № 108/1 в ее сторону внезапно начал поворачивать «ВАЗ-21093», которым управлял 20-летний парень. Чтобы избежать столкновения, она свернула с проезжей части и въехала прямо в опору ЛЭП.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате происшествия женщина-водитель получила множественные травмы и была доставлена в медучреждение, где ей оказали помощь.