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В Ростове водитель «БМВ» пострадала, врезавшись в столб

В Ростове водитель «БМВ» пострадала, врезавшись в столб

В Ростове-на-Дону женщина на «БМВ Х6» врезалась в электрический столб. ДТП произошло 8 февраля около 11:00.

По предварительным данным, за рулем дорогой иномарки находилась 41-летняя ростовчанка. В районе переулка Днепровского, № 108/1 в ее сторону внезапно начал поворачивать «ВАЗ-21093», которым управлял 20-летний парень. Чтобы избежать столкновения, она свернула с проезжей части и въехала прямо в опору ЛЭП.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате происшествия женщина-водитель получила множественные травмы и была доставлена в медучреждение, где ей оказали помощь.
Фото: Ростов-Главный
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