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На Дону водитель иномарки погиб, врезавшись в опору ЛЭП

На Дону водитель иномарки погиб, врезавшись в опору ЛЭП
В Таганроге водитель иномарки погиб, врезавшись в столб. Авария произошла утром 10 февраля на улице Михайловской.

- По предварительной информации, 35-летний водитель «Тойоты Аурис» не справился с управлением и допустил наезд на препятствие – столб, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД.

От удара столб поломало, и он упал на крышу авто.

В результате ДТП водитель погиб на месте. Его 34-летняя пассажирка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.

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