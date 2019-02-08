На Дону водитель иномарки погиб, врезавшись в опору ЛЭП



В Таганроге водитель иномарки погиб, врезавшись в столб. Авария произошла утром 10 февраля на улице Михайловской.



- По предварительной информации, 35-летний водитель «Тойоты Аурис» не справился с управлением и допустил наезд на препятствие – столб, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД.



От удара столб поломало, и он упал на крышу авто.



В результате ДТП водитель погиб на месте. Его 34-летняя пассажирка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.