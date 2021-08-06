В Волгодонске во время тушения пожара пострадал 21-летний парень. Происшествие случилось 10 августа около 16:00.Огонь вспыхнул в двухэтажном доме № 23 в переулке Школьном. Местные жители почувствовали сильный запах дыма и вызвали на помощь бригаду пожарных. К этому времени пламя распространилось на 70 квадратных метров. По словам очевидцев, потушить огонь пытался и молодой парень. Из-за этого он получил ожоги 30% тела, и медики экстренно доставили его в больницу.Справиться с огнем удалось примерно спустя полчаса. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в ликвидации пожара участвовали шесть спецмашин и 20 человек личного состава.