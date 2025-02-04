В Ростове на Таганрогской на прохожего упала заснеженная ветка

Фото: СоцСети

В Ростове на Таганрогской на мужчину упала заснеженная ветка. Снимки с места очевидцы опубликовали 4 февраля в соцсетях.Как сообщили очевидцы, ЧП произошло недалеко от храма. На видео показано, как на земле лежит мужчина в сознании. Ему вызвали скорую помощь.Напомним, в ночь на 4 февраля в Ростове выпал снег. Уже к утру весь город и область были завалены сугробами. Кроме того, из-за налипания мокрого снега на проводах появились проблемы с электричеством. Под тяжестью осадков начали массово падать деревья. Они буквально заблокировали выходы из домов.