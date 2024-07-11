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В Ростове в реке Дон едва не утонул турист из Петербурга

В Ростове в реке Дон едва не утонул турист из Петербурга
В Ростове в Дону едва не утонул турист из Санкт-Петербурга. Инцидент случился в районе Зеленого острова 11 июля.

Мужчина отправился плавать в реке. В какой-то момент его подхватило сильное течение. Поток воды понес жителя северной столицы под понтонный мост.

- Туриста вовремя заметили спасатели. Они подплыли к нему на катере и благополучно доставили на берег, - сообщили в Ростовской областной поисково-спасательной службе во внутренних водах.

Мужчина отделался сильным испугом и не пострадал.
Фото: Яндекс.Карты
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