В Ростове в реке Дон едва не утонул турист из Петербурга

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В Ростове в Дону едва не утонул турист из Санкт-Петербурга. Инцидент случился в районе Зеленого острова 11 июля.Мужчина отправился плавать в реке. В какой-то момент его подхватило сильное течение. Поток воды понес жителя северной столицы под понтонный мост.- Туриста вовремя заметили спасатели. Они подплыли к нему на катере и благополучно доставили на берег, - сообщили в Ростовской областной поисково-спасательной службе во внутренних водах.Мужчина отделался сильным испугом и не пострадал.