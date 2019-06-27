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В Ростове в пункте приёма металлолома тушили пожар

В Ростове в пункте приёма металлолома тушили пожар
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Октябрьском районе Ростова в пункте приёма металлолома произошёл пожар. ЧП случилось около пяти часов вечера 29 июня.

Возгорание произошло на улице Особенной. Очаг горения находился в контейнере. По данным ГУ МЧС Ростовской области, площадь пожара составила пять квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - уточнили в спасательном ведомстве. – Пожар был полностью ликвидирован в 17:44.

К тушению привлекались четыре спасателя и одна единица техники. Причина возгорания устанавливается.

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