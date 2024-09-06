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В Ростове в микрорайоне Каменка сгорел автобус

В Ростове в микрорайоне Каменка сгорел автобус
В Ростове в микрорайоне Каменка сгорел автобус. Общественный транспорт вспыхнул 6 сентября.

Утром пассажирский автобус выехал на рейс. Через некоторое время у транспорта вспыхнула крыша. Водитель покинул горящий автобус и вызвал пожарных. К счастью, внутри никого из пассажиров не оказалось.

На место приехали спасатели.

- Тушили огонь на 30 квадратных метрах, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. - Ликвидировали пламя 11 человек на трех цистернах.
Фото: соцсети
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