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В Ростове в игровом клубе «Сталкер» произошёл пожар

В Ростове в игровом клубе «Сталкер» произошёл пожар
Фото: www.vzsar.ru
В ростовском игровом клубе произошёл пожар. ЧП случилось в заведении «Сталкер», расположенном на проспекте Ворошиловском.

Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны около четырёх утра 14 августа. На место выехали 27 спасателей и семь единиц техники. По прибытии пожарных расчётов стало понятно, что загорелись кондиционеры на фасаде здания. Огонь успел распространиться на площадь семь квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Вероятнее всего, причиной возгорания стала техническая неисправность. Точную причину установят специалисты.

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