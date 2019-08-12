В Ростове в игровом клубе «Сталкер» произошёл пожар



Фото: www.vzsar.ru

В ростовском игровом клубе произошёл пожар. ЧП случилось в заведении «Сталкер», расположенном на проспекте Ворошиловском.



Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны около четырёх утра 14 августа. На место выехали 27 спасателей и семь единиц техники. По прибытии пожарных расчётов стало понятно, что загорелись кондиционеры на фасаде здания. Огонь успел распространиться на площадь семь квадратных метров.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



Вероятнее всего, причиной возгорания стала техническая неисправность. Точную причину установят специалисты.