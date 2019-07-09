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В Ростове в цехе по производству резиновых изделий произошёл пожар

В Ростове в цехе по производству резиновых изделий произошёл пожар
Возгорание на производстве резиновых изделий произошло в Ростове. Пожар случился в цехе, расположенном на улице Совхозной.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного пожарной охраны 12 июля около 7 часов утра. На место выехали 28 спасателей и семь единиц техники. Площадь пожара составляла 150 квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

По данным спасательного ведомства, пожар был ликвидирован в 7:39. Причину возгорания в настоящее время устанавливают специалисты.

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