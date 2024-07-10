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В Ростове в горящем частном доме спасатели обнаружили труп женщины

В Ростове в горящем частном доме спасатели обнаружили труп женщины
В Ростове в горящем частном доме спасатели обнаружили труп женщины. Происшествие случилось в ранним утром 10 июля на улице Зырянской.

По словам очевидцев, огонь вспыхнул в доме № 30/17. Местные жители вызвали спасателей. На место ЧП прибыли 13 человек на четырех единицах техники.

- Пламя уничтожило 60 квадратов жилого помещения, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. - Во время тушения огня было найдено тело женщины, личность и причины смерти устанавливаются.
Фото: соцсети
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