Фото: Батайское время

Во время тушения пожара в Батайске обнаружили труп. Происшествие случилось 25 марта на улице Гайдаша.По предварительной информации, пожар вспыхнул в заброшенном доме № 170. Прохожие увидели полыхающий огонь и вызвали спасателей. На место происшествия прибыли две пожарные машины. К тому времени пламя распространилось на три квадратных метра территории.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.