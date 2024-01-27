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Труп женщины нашли при пожаре в доме на Шаумяна

Труп женщины нашли при пожаре в доме на Шаумяна
В центре Ростова при пожаре в квартире нашли труп женщины. Происшествие случилось глубокой ночью 27 января.

Пожар в доме № 30 начался около 3:30. Пожарных вызвали соседи, которых разбудили дым и запах гари.

Когда спасатели приехали на место, уже полыхала вся квартира. Во время тушения пожарные нашли труп женщины. Ее личность установить пока не удалось.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в борьбе с пожаром участие принимали более 40 спасателей и 13 единиц техники.

Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах ЧП и причине пожара.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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