Труп женщины нашли при пожаре в доме на Шаумяна

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В центре Ростова при пожаре в квартире нашли труп женщины. Происшествие случилось глубокой ночью 27 января.Пожар в доме № 30 начался около 3:30. Пожарных вызвали соседи, которых разбудили дым и запах гари.Когда спасатели приехали на место, уже полыхала вся квартира. Во время тушения пожарные нашли труп женщины. Ее личность установить пока не удалось.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, в борьбе с пожаром участие принимали более 40 спасателей и 13 единиц техники.Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах ЧП и причине пожара.