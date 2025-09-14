Новости
В Ростовской области массово задерживаются поезда из-за ЧП в Орловской области

В Ростовской области серьезные задержки в движении поездов привели к тому, что многие пассажиры вынуждены были провести долгие часы в ожидании на вокзалах. Об этом факте сообщили официальные представители Российских железных дорог (РЖД) в социальных сетях.

Причиной значительных нарушений в графике движения стал инцидент, случившийся в Орловском регионе. В процессе осмотра железнодорожных путей между станциями Малоархангельск и Глазуновка были обнаружены взрывчатые вещества. В результате взрыва одного из этих устройств два человека погибли. Губернатор области, Андрей Клычков, сообщил, что еще один получил ранение.

По информации от железнодорожной компании, изменения в расписании затронули семь поездов, проходящих через территорию Ростовской области. В их числе поезда, следующие из Москвы в такие города, как Адлер (№83), Анапа (№109) и Кисловодск (№143). Аналогичная ситуация сложилась и для пассажиров, направляющихся из Адлера в Москву (№84), из Минеральных Вод в Москву (№566), из Калининграда в Адлер (№359) и из Смоленска в Анапу (№535).

В общей сложности, с опозданием следуют семнадцать железнодорожных составов. Представители компании заверили, что пассажирам, ожидание которых превысило четыре часа, будет предоставлено питание.
Фото: Дондей
