В Ростове в ДТП с двумя иномарками пострадала 10-летняя девочка

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростове-на-Дону в дорожном инциденте травмирована десятилетняя девочка. Происшествие случилось 20 мая по адресу Вити Черевичкина, 29/17.По имеющейся информации, водитель "Тойоты", мужчине 46 лет, двигался по 32-й линии в направлении от улицы Рябышева к улице Черевичкина. Одновременно с этим, по улице Черевичкина, от 30-й линии в сторону 34-й, ехал 51-летний водитель за рулём "Шкоды". Согласно правилам, "Тойота" обязана была пропустить "Шкоду", однако водитель "Тойоты" не предоставил преимущества в движении. В итоге, произошло столкновение двух автомобилей на высокой скорости.В пресс-службе областной Госавтоинспекции сообщили, что в результате данного столкновения пострадала 10-летняя пассажирка автомобиля "Шкода".