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В Ростове в ДТП с четырьмя автомобилями пострадала женщина

В Ростове в ДТП с четырьмя автомобилями пострадала женщина
В донской столице пассажир пострадал в ДТП с участием четырех машин. Инцидент случился 19 апреля около 19:30 на улице Малиновского.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 27-летний шофер, за рулем «Хендай Солярис», проезжал мимо дома № 32. Находясь в нетрезвом состоянии, парень врезался в стоящий на светофоре «Хендай Акцент», под управлением 27-летного автомобилиста. От удара машину отбросило на «Митсубиси Кольт», за рулем которого был 34-летний водитель, и «ВАЗ-2110».

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала неустановленная пассажирка «Хендай Акцент», - добавили в ведомстве. – Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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