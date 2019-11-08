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В Ростове на Левобережной два человека пострадали в массовом ДТП

В Ростове на Левобережной два человека пострадали в массовом ДТП
Массовое ДТП произошло в Ростове на улице Левобережной 12 ноября.

По предварительным данным, 58-летний водитель «ГАЗели» не справился с управлением и врезался в «ВАЗ-21150». После этого «пятнадцатая» столкнулась с УАЗ «Патриот». Внедорожник выбросило на встречную полосу, где он столкнулся со «Шкодой Октавией».
- В результате аварии пострадали два человека, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, - с травмами госпитализированы 60-летний и 38-летний пассажиры «ВАЗ-21150».

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

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