В Ростове на Левобережной два человека пострадали в массовом ДТП



Массовое ДТП произошло в Ростове на улице Левобережной 12 ноября.



По предварительным данным, 58-летний водитель «ГАЗели» не справился с управлением и врезался в «ВАЗ-21150». После этого «пятнадцатая» столкнулась с УАЗ «Патриот». Внедорожник выбросило на встречную полосу, где он столкнулся со «Шкодой Октавией».

- В результате аварии пострадали два человека, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, - с травмами госпитализированы 60-летний и 38-летний пассажиры «ВАЗ-21150».



В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.