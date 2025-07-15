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В Ростове в ДТП на бульваре Комарова пострадал 16-летний пассажир

В Ростове в ДТП на бульваре Комарова пострадал 16-летний пассажир
Вечером 14 июля на бульваре Комарова в Ростове-на-Дону, возле дома № 1 «И»/С3, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором получил травмы шестнадцатилетний юноша, находившийся в салоне легкового автомобиля иностранного производства.

По информации, полученной предварительно, водитель автомобиля «Ситроен С4», которому 77 лет, совершал разворот на пересечении дорог, имеющих разную значимость. В процессе маневра пожилой мужчина, управлявший кроссовером, не заметил двигавшийся позади автомобиль «Хонда Аккорд», что привело к столкновению транспортных средств.

Согласно информации, предоставленной областной Госавтоинспекцией, в результате столкновения пострадал шестнадцатилетний пассажир автомобиля «Хонда». Подросток был госпитализирован с полученными травмами.
Фото: Госавтоинспекция РО
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