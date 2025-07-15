Семь туристов из Ростовской области получили травмы в горах Кабардино-Балкарии

Фото: ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии

В Кабардино-Балкарской Республике зафиксирован случай, в котором получили травмы семь туристов, прибывших из Ростовской области. Данные об этом происшествии были опубликованы 13 июля Главным управлением Министерства чрезвычайных ситуаций по региону.Команда путешественников из Волгодонска совершала автотур по Мухинскому ущелью на машине с улучшенными характеристиками проходимости, когда их транспортное средство перевернулось. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно предоставили пострадавшим необходимую помощь. Пять человек из числа травмированных были доставлены в больницу для проведения диагностики и получения медицинской помощи.По данным, полученным от компетентных органов, перед началом своего путешествия туристы не зарегистрировали свой маршрут в установленном порядке.