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В Ростове упавшее дерево оборвало провода и сломало два балкона

В Ростове упавшее дерево оборвало провода и сломало два балкона

В Ростове упавшее из-за сильного ветра дерево повредило линии электропередачи и два балкона. ЧП случилось утром 3 декабря на улице Фрунзе, 5/2.

Ураган, который бушует в городе последние несколько дней, принес много проблем для Ростовской области и самой донской столицы. Ветер повалил большие ветки и деревья, рекламные щиты и другие хлипкие конструкции. Они падали на проезжие части и тротуары, детские площадки и автомобили.

В социальных сетях появились фотографии очередных разрушений. Сильный ветер повалил сухостой, стоявший рядом с двухэтажным зданием. Ствол при падении повредил линию электропередачи и сломал два балкона. Теперь жильцам предстоят траты на ремонт. Им нужно обратиться в районные инженерные службы и ТСЖ для получения компенсации.

В комментариях под фото горожане выражают опасение, что на их улице может произойти то же самое. Например, на улице Оганова очень много прогнивших деревьев, которые могут рухнуть в любой момент, учитывая нестабильную погоду в городе.
Фото: tvoygorodpskov.ru
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