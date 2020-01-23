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В Ростове ураганный ветер ломает деревья, обрывает провода и сносит конструкции

В Ростове ураганный ветер ломает деревья, обрывает провода и сносит конструкции
Ураган, прокатившийся по Ростову 25 января, стал причиной десятков происшествий. Ветер отметился практически в каждом районе города.

В центре донской столице, на площади Соборной, порывами повалило новогодние конструкции. В посёлке Александровка упавшее дерево повредило ВАЗ-2109, а на улице Сержантова - припаркованную «Киа Оптима».



На пересечении 1-го переулка и проспекта Сиверса тополь рухнул на тротуар, полностью перегородив дорогу. На Таганрогской огромное дерево упало рядом с остановкой.



В микрорайоне Суворовском ураган перевернул скамейки, установленные вдоль аллеи, и повалил на бок мусорные контейнеры. На улице Селиванова ветер сорвал часть кровли дома.



Сильный ветер в этот день стал причиной ЧП не только в Ростове. В Шахтах поваленное дерево повредило иномарку, а в Волгодонске – две остановки.



За городом ураган вызвал пыльную бурю. Напомним, что в Ростове ветер усилился до 14-17 м/с. Временами порывы достигали 20 м/с.

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