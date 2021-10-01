В Ростове школьник попал в реанимацию после ДТП с автобусом

В Ростове 14-летний мальчик попал под колеса общественного транспорта. Авария произошла около 8 часов утра 5 октября на улице Советской.По предварительным данным, водитель автобуса № 3 ехал по маршруту, когда внезапно на проезжую часть выбежал ребенок. Школьник решил перейти дорогу в неположенном месте, примерно в 50 метрах от пешеходного перехода. В итоге шофер общественного транспорта не успел вовремя притормозить и сбил мальчика.- Ребенок доставлен с травмами в реанимационное отделение детской областной больницы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.В настоящее время устанавливают все обстоятельства ЧП.