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В Ростове школьник попал в реанимацию после ДТП с автобусом

В Ростове школьник попал в реанимацию после ДТП с автобусом
В Ростове 14-летний мальчик попал под колеса общественного транспорта. Авария произошла около 8 часов утра 5 октября на улице Советской.

По предварительным данным, водитель автобуса № 3 ехал по маршруту, когда внезапно на проезжую часть выбежал ребенок. Школьник решил перейти дорогу в неположенном месте, примерно в 50 метрах от пешеходного перехода. В итоге шофер общественного транспорта не успел вовремя притормозить и сбил мальчика.

- Ребенок доставлен с травмами в реанимационное отделение детской областной больницы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства ЧП.
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