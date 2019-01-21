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На Западном в Ростове 10-летний мальчик выбежал на дорогу и попал под машину

На Западном в Ростове 10-летний мальчик выбежал на дорогу и попал под машину
В Ростове-на-Дону автоледи на иномарке сбила 10-летнего мальчика. ДТП произошло около 9:30 во дворе дома № 4/5 на улице Жмайлова.

Ребёнок выбежал на проезжую часть из-за припаркованной машины. В это время «Форд Фокус» под управлением 32-летней женщины ехал по дороге. Она не успел вовремя среагировать, когда перед авто неожиданно возник мальчик, и сбила его.

- В результате ребёнок пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

С травмами он был доставлен в больницу.

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