На Западном в Ростове 10-летний мальчик выбежал на дорогу и попал под машину



В Ростове-на-Дону автоледи на иномарке сбила 10-летнего мальчика. ДТП произошло около 9:30 во дворе дома № 4/5 на улице Жмайлова.



Ребёнок выбежал на проезжую часть из-за припаркованной машины. В это время «Форд Фокус» под управлением 32-летней женщины ехал по дороге. Она не успел вовремя среагировать, когда перед авто неожиданно возник мальчик, и сбила его.



- В результате ребёнок пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



С травмами он был доставлен в больницу.