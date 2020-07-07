В Ростове школьник попал под колёса автобуса
ttransport.ru
В Ростове автобус сбил школьника. Происшествие случилось на улице Советской 9 июля.
В ДТП с пешеходом попал автобус МАЗ № 67, следовавший по маршруту «Мкр. Левенцовский - Сельмаш». По предварительным данным, 41-летний водитель допустил наезд на мальчика, выбежавшего на дорогу в неположенном месте.
- В результате ДТП 9-летний ребёнок получил травмы и был госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливаются все обстоятельства случившегося.