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В Ростове школьник попал под колёса автобуса

В Ростове школьник попал под колёса автобуса
ttransport.ru
В Ростове автобус сбил школьника. Происшествие случилось на улице Советской 9 июля.

В ДТП с пешеходом попал автобус МАЗ № 67, следовавший по маршруту «Мкр. Левенцовский - Сельмаш». По предварительным данным, 41-летний водитель допустил наезд на мальчика, выбежавшего на дорогу в неположенном месте.
- В результате ДТП 9-летний ребёнок получил травмы и был госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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