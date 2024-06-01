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В Ростове школьник на самокате попал в больницу после ДТП

В Ростове школьник на самокате попал в больницу после ДТП
В Ростове-на-Дону школьник пострадал в аварии. ДТП случилось 31 мая, около 19:00.

Этим вечером 62-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай Солярис» ехала по переулку Сальскому. В какой-то момент на проезжую часть выскочил ребенок на самокате. Мальчик пытался пересечь дорогу в неположенном месте.

Пенсионерка ударила по тормозам, но было поздно. Школьник попал под колеса легковушки.

— В результате аварии 9-летнего пострадавшего доставили в больницу, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: Яндекс.карты.
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