В Ростове рядом с ипподромом водитель «Хендай» пострадал в ДТП

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В Ростове-на-Дону неподалеку от ипподрома произошло ДТП, в котором пострадал водитель «Хендай Акцента». Происшествие случилось 25 февраля около 13:00.По предварительным данным, 29-летний парень за рулем корейской легковушки ехал по улице Текучева. При повороте в переулок Журавлева он не уступил дорогу «Мазде СХ5». От столкновения транспортные средства отбросило в разные стороны. Японский кроссовер протаранил светофорный столб и дорожный знак.- После аварии водителя «Хендай» отвезли в медицинское учреждение, - сообщили в региональном УГИБДД.