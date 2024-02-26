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В Ростове рядом с ипподромом водитель «Хендай» пострадал в ДТП

В Ростове рядом с ипподромом водитель «Хендай» пострадал в ДТП
В Ростове-на-Дону неподалеку от ипподрома произошло ДТП, в котором пострадал водитель «Хендай Акцента». Происшествие случилось 25 февраля около 13:00.

По предварительным данным, 29-летний парень за рулем корейской легковушки ехал по улице Текучева. При повороте в переулок Журавлева он не уступил дорогу «Мазде СХ5». От столкновения транспортные средства отбросило в разные стороны. Японский кроссовер протаранил светофорный столб и дорожный знак.

- После аварии водителя «Хендай» отвезли в медицинское учреждение, - сообщили в региональном УГИБДД.
Фото: Яндекс. Карты
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