В Ростове 17-летний парень пострадал в ДТП с «Хендай»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В ДТП с легковушкой в Ростове пострадал несовершеннолетний. Авария случилась на улице Большой Садовой.По предварительным данным, 24-летний парень за рулем «Хендай Акцент» ехал возле дома № 71/16 по проспекту Ворошиловскому. На перекрестке по Большой Садовой водитель выехал на «красный» свет. На большой скорости транспорт врезался в «Черри Аризо», за рулем которого был 48-летний мужчина.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадал 17-летний парень. С травмами его доставили в больницу.