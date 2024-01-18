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В Ростове 17-летний парень пострадал в ДТП с «Хендай»

В Ростове 17-летний парень пострадал в ДТП с «Хендай»
В ДТП с легковушкой в Ростове пострадал несовершеннолетний. Авария случилась на улице Большой Садовой.

По предварительным данным, 24-летний парень за рулем «Хендай Акцент» ехал возле дома № 71/16 по проспекту Ворошиловскому. На перекрестке по Большой Садовой водитель выехал на «красный» свет. На большой скорости транспорт врезался в «Черри Аризо», за рулем которого был 48-летний мужчина.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадал 17-летний парень. С травмами его доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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