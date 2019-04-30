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В Ростове пропал без вести пожилой мужчина

В Ростове пропал без вести пожилой мужчина
В донской столице разыскивают пропавшего без вести 82-летнего мужчину. Петр Трофимович Тищенко вышел из дома на улице Веры Пановой днём 7 мая и обратно не вернулся. Об исчезновении пенсионера сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».
Рост мужчины - около 165 сантиметров. У него худощавое телосложение, серые глаза, седые волосы.

Когда ростовчанин вышел из дома, он был одет в тельняшку либо в рубашку, синее трико с белой полосой. На ногах – коричневые сандалии. С собой у мужчины было пенсионное удостоверение.

В поисковом отряде уточнили, что пенсионер нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирован.

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