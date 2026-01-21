Новости
В Ростове произошел пожар в частном доме вечером 21 января

В Ростове произошел пожар в частном доме вечером 21 января. По словам очевидцев, огонь вспыхнул на улице Константиновской в районе Безымянной балки.

Люди сообщают, что пламенем охватило весь дом. Подробности происшествия уточняются.
Фото: соцсети
