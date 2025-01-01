В Роствое в частном доме 31 декабря произошел пожар из-за короткого замыкания
В Ростове-на-Дону в частном доме на улице Малюгиной произошел пожар. ЧП случилось 31 декабря.
Сообщение о пожаре поступило в 13:30. Местные жители вызвали пожарных. Огонь успел распространиться на площади 20 квадратных метров.
На место происшествия прибыли 36 специалистов на семи специальных машинах. Пожар был ликвидирован примерно через час.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.