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В Роствое в частном доме 31 декабря произошел пожар из-за короткого замыкания

В Роствое в частном доме 31 декабря произошел пожар из-за короткого замыкания
В Ростове-на-Дону в частном доме на улице Малюгиной произошел пожар. ЧП случилось 31 декабря.

Сообщение о пожаре поступило в 13:30. Местные жители вызвали пожарных. Огонь успел распространиться на площади 20 квадратных метров.

На место происшествия прибыли 36 специалистов на семи специальных машинах. Пожар был ликвидирован примерно через час.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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