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В Ростове 20 спасателей тушили пожар в частном доме

В Ростове 20 спасателей тушили пожар в частном доме
В Ростове произошел пожар в частном доме в переулке Кубанском. Возгорание случилось днем 6 октября в доме № 123.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила 30 квадратных метров. На место выехали 20 спасателей, в тушении задействовали пять единиц техники. К счастью, эвакуация людей не понадобилась. Пострадавших и погибших нет.

Причина пожара устанавливается. Владельцам дома придется изрядно потратиться на ремонт, потому что, судя по площади, охваченной огнем, сгорело как минимум две комнаты.
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