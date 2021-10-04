В Ростове 20 спасателей тушили пожар в частном доме

В Ростове произошел пожар в частном доме в переулке Кубанском. Возгорание случилось днем 6 октября в доме № 123.По данным ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила 30 квадратных метров. На место выехали 20 спасателей, в тушении задействовали пять единиц техники. К счастью, эвакуация людей не понадобилась. Пострадавших и погибших нет.Причина пожара устанавливается. Владельцам дома придется изрядно потратиться на ремонт, потому что, судя по площади, охваченной огнем, сгорело как минимум две комнаты.